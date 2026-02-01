Davanti alla Madonna del Fuoco si celebra la Giornata della vita consacrata E ci sarà il rito della Candelora

Lunedì, i religiosi della Diocesi di Forlì-Bertinoro si riuniscono davanti alla Madonna del Fuoco in Cattedrale. Celebrano la Giornata della vita consacrata con un momento di preghiera e il rito della Candelora. La cerimonia richiama molti fedeli e rappresenta un’occasione per rafforzare il legame con la fede e la comunità religiosa.

Sono 18 gli ordini religiosi oggi presenti in diocesi: quattro istituti maschili e quattordici femminili, tra cui tre comunità di clausura Lunedì la comunità dei religiosi della Diocesi di Forlì-Bertinoro si ritroverà in preghiera nella Cattedrale di Forlì, davanti alla Madonna del Fuoco, per celebrare la Giornata della vita consacrata. Il programma prevede alle 17.30 la benedizione delle candele, gesto antico che dà il nome popolare alla festa, la “Candelora”, seguita dalla messa presieduta dal vescovo Livio Corazza. Sono 18 gli ordini religiosi oggi presenti in diocesi: quattro istituti maschili e quattordici femminili, tra cui tre comunità di clausura.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Madonna del Fuoco

Questa mattina i religiosi della Diocesi si sono ritrovati in Cattedrale per la tradizionale preghiera davanti alla Madonna del Fuoco.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Madonna del Fuoco

Argomenti discussi: Madonna del fuoco, si celebra la festa della candelora e la Giornata della vita consacrata; Madonna delle Olimpiadi, quando nel 1956 la fiaccola passò davanti al tempietto: la riscoperta, 70 anni dopo; Iniziative per la Madonna del Fuoco. Domani torna la Fiorita dei bambini; A San Paolo in preghiera con la reliquia di Bernadette.

Madonna delle Olimpiadi, quando nel 1956 la fiaccola passò davanti al tempietto: la riscoperta, 70 anni dopoSETTEVILLE (BELLUNO) - Quasi nessuno si ricorda della Madonna delle Olimpiadi, probabilmente l’unica così denominata, di fronte alla quale, a Fener il 24 gennaio ... ilgazzettino.it

Leone XIV: si inchina davanti alla statua della Madonna dei Sette doloriAl termine del giro in papamobile in piazza San Pietro, il Papa è sceso dall’auto e prima di prendere posizione sul centro del sagrato si è inchinato davanti alla statua della Madonna dei Sete dolori, ... agensir.it

MADONNA DEL FUOCO - Lunedì 2 febbraio i religiosi della Diocesi andranno in preghiera in Cattedrale davanti alla Madonna del Fuoco, in occasione della Giornata della vita consacrata - facebook.com facebook