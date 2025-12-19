Wiz Khalifa arrestato per possesso di marijuana in Romania | da Nicki Minaj a Snoop Dogg l'Europa non perdona i rapper

Wiz Khalifa è stato arrestato in Romania per possesso di marijuana, ricevendo una condanna a nove mesi di detenzione. Questo episodio si aggiunge a un precedente lungo elenco di rapper americani che hanno incontrato difficoltà con le leggi europee, dimostrando come il continente spesso non tolleri comportamenti considerati meno gravi negli Stati Uniti.

Il fatto è accaduto la scorsa estate quando il rapper, durante un festival, se ne era fumata una sul palco - Wiz Khalifa è stato condannato a nove mesi di reclusione in Romania. rollingstone.it

