Wiz Khalifa arrestato per possesso di marijuana in Romania | da Nicki Minaj a Snoop Dogg l'Europa non perdona i rapper
Wiz Khalifa è stato arrestato in Romania per possesso di marijuana, ricevendo una condanna a nove mesi di detenzione. Questo episodio si aggiunge a un precedente lungo elenco di rapper americani che hanno incontrato difficoltà con le leggi europee, dimostrando come il continente spesso non tolleri comportamenti considerati meno gravi negli Stati Uniti.
