Cesenatico accoglie il grande tennis | in arrivo Start Romagna Cup il primo torneo Atp Challenger 50
Cesenatico si prepara ad ospitare il prestigioso torneo \
Adesso è ufficiale, a Cesenatico torna il grande tennis: dal 2 all'8 febbraio partirà infatti il primo trofeo "Città di Cesenatico", la "Start Romagna Cup", un challenger atp 50 che porterà sui campi del Circolo Tennis "A. Godio" di via Magellano tennisti di alto livello. Il torneo si svolgerà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
