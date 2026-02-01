L’umiliazione dei carabinieri in Cisgiordania e il messaggio di Israele al’Italia

Domenica scorsa vicino a Ramallah, due carabinieri in servizio a Gerusalemme sono stati fermati da un uomo armato in abiti civili. L’uomo li ha costretti a inginocchiarsi e li ha interrogati, rilasciandoli solo dopo aver parlato con un intermediario sconosciuto. La scena mostra come, in Medio Oriente, la presenza diplomatica italiana sia ancora fragile e vulnerabile.

Domenica scorsa, vicino a Ramallah, si è vista la reale influenza diplomatica italiana in Medio Oriente: due carabinieri, in servizio presso il consolato di Gerusalemme, sono stati fermati da un uomo armato in abiti civili, che senza troppi complimenti li ha costretti a inginocchiarsi e li ha interrogati, rilasciandoli solo dopo averli fatti parlare con un misterioso intermediario. C’è voluto questo rituale di sottomissione, comune a migliaia di palestinesi in Cisgiordania, per convincere il governo di Roma a convocare per la prima volta l’ambasciatore israeliano dopo due anni di pulizia etnica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

L'esercito israeliano ha chiarito che i due carabinieri italiani fermati in Cisgiordania sono stati minacciati da un soldato, e non da un colono.

Due carabinieri in servizio presso il Consolato italiano a Gerusalemme sono stati illegalmente fermati e fatti inginocchiare da un colono armato in Cisgiordania.

