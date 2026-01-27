La versione di Israele sui carabinieri minacciati in Cisgiordania | È stato un soldato non un colono

L'esercito israeliano ha chiarito che i due carabinieri italiani fermati in Cisgiordania sono stati minacciati da un soldato, e non da un colono. La versione ufficiale mira a fornire una prospettiva diversa sull'incidente, sottolineando il ruolo delle forze armate israeliane nella regione. Questa rettifica si inserisce nel contesto di tensioni e incomprensioni tra le parti coinvolte.

L'esercito israeliano ha fatto sapere che a fermare in Cisgiordania due carabinieri italiani, e a minacciarli con un fucile, non sarebbe stato un colono ma un soldato. La versione dei militari è che l'uomo non avrebbe riconosciuto il mezzo diplomatico su cui i due viaggiavano, quindi avrebbe "agito in conformità con le procedure".🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Idf ha confermato che il militare coinvolto è un soldato riservista israeliano, non un colono.

Un episodio a Ramallah ha visto due carabinieri fermati e minacciati con un fucile.

