L’ultimo salvataggio Vigile del fuoco in pensione

Un vigile del fuoco lucchese si è congedato con un intervento speciale. Stefano Panconi, in pensione, ha partecipato al suo ultimo salvataggio, che si è concluso con un esito positivo. Dopo decenni di servizio, ha affrontato il suo addio al lavoro con un’ultima missione che resterà impressa.

Ultimo giorno di lavoro e ultimo intervento davvero particolare per il vigile del fuoco lucchese Stefano Panconi, con un lieto fine. A raccontarlo sono gli stessi colleghi del comando di Lucca. "Il nostro collega e amico Stefano Panconi – sottolineano i vigili del fuoco – venerdì sera poco prima della fine del turno, alle 19, ha partecipato al lavoro di squadra dei colleghi intenti a salvare due cani caduti all'interno del baluardo San Salvatore a Lucca. Un intervento conclusosi nel migliore dei modi, attraverso l'uso di tecniche e nuove strumentazioni per il trasporto a zaino dei due animali, i quali sono stati riconsegnati sani e salvi ai loro proprietari".

