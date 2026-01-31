Dal Moby Prince al terremoto Stefano saluta i vigili del fuoco con un ultimo salvataggio | due cani caduti dalle mura

Stefano Panconi, vigile del fuoco di Lucca, ha concluso la sua carriera con un ultimo salvataggio simbolico. Questa volta ha aiutato due cani caduti dalle mura del baluardo San Salvatore. È stata una scena semplice, ma significativa, che ha messo fine a tanti anni di interventi di soccorso in tutta Italia, tra terremoti, incidenti e tragedie come il disastro del Moby Prince.

Lucca, 31 gennaio 2026 – L'ultimo intervento è stato il salvataggio di due cani caduti all'interno del baluardo San Salvatore a Lucca, ma nella carriera da vigile del fuoco di Stefano Panconi c'è davvero un pezzo della storia recente d'Italia. Dalla tragedia del Moby Prince al terremoto dell'Aquila, dal sisma in centro Italia fino alla strage di Viareggio, una vita spesa per salvare gli altri. L'ultimo salvataggio. Quello di ieri, 30 gennaio, è stato l'ultimo giorno di lavoro di Panconi. Intorno alle 19, poco prima della fine del turno, ha partecipato al lavoro di squadra dei colleghi intenti a salvare due cani caduti all'interno del baluardo San Salvatore a Lucca.

