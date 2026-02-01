Luigi Marchesani scomparso da giorni la notizia delle autorità | cosa hanno ritrovato

Sono passati tre giorni da quando Luigi Marchesani, 40 anni, è scomparso ad Agropoli. La sua famiglia e gli amici si sono rivolti alle autorità, che ora cercano di fare chiarezza su dove possa essere finito. Le ricerche sono intense, ma finora nessuna traccia concreta. La città si stringe intorno ai familiari, in attesa di notizie che possano chiarire la vicenda.

Sono ore di forte apprensione ad Agropoli, dove da tre giorni si sono perse le tracce di Luigi Marchesani, 40 anni. L’uomo si è allontanato da casa senza dare più notizie di sé, facendo scattare l’allarme tra familiari e conoscenti. Nonostante le segnalazioni arrivate dopo l’appello, la sua scomparsa resta avvolta nell’incertezza. La vicenda ha rapidamente mobilitato la comunità locale e i social network, dove la famiglia ha diffuso foto e richieste di aiuto nella speranza di ottenere informazioni utili. A preoccupare maggiormente è il silenzio totale dell’uomo, che da giorni non risponde al telefono.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

