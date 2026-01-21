ritrovato a milano il 14enne scomparso da 9 giorni da san giovanni lupatoto

È stato ritrovato a Milano il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio. Dopo nove giorni di ricerche, il ragazzo è stato rinvenuto in buone condizioni. La notizia rappresenta il risultato di un’accurata attività di indagine e ricerca, offrendo sollievo alla famiglia e alla comunità.

Ritrovato a Milano Diego Baroni: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni faÈ stato ritrovato a Milano Diego Baroni, il 14enne scomparso otto giorni fa da San Giovanni Lupatoto.

