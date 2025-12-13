Era lì sotto Mattia scomparso da casa dopo giorni di ricerche l’annuncio da parte delle autorità

Dopo giorni di ricerche, le autorità hanno annunciato il ritrovamento di Mattia Barbetti, il giovane di 25 anni scomparso nella notte tra il 10 e l’11 dicembre. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità, sperando in un esito positivo.

Si sono concluse le ricerche di Mattia Barbetti, il giovane di 25 anni scomparso nella notte tra il 10 e l’11 dicembre. La notizia è arrivata poco fa. Il ragazzo si era allontanato dalla propria abitazione e, dopo quell’uscita, di lui si erano perse le tracce. A far scattare l’allarme era stata la famiglia, preoccupata per il mancato rientro e per l’assenza di contatti, che aveva immediatamente avviato le procedure previste in caso di scomparsa. La segnalazione ha messo in moto in breve tempo la macchina delle ricerche, con un imponente dispiegamento di mezzi e uomini. Per Mattia si era mosso anche il sindaco del piccolo centro della provincia di Perugia, Maria Elena Minciaroni, che aveva lanciato un appello pubblico a chiunque potesse avere informazioni utili, invitando a contattare il Numero Unico delle Emergenze o direttamente le forze dell’ordine. Caffeinamagazine.it

Solidissima prestazione di Mattia Sguazzin (2010-Olimpia Milano) che gioca un torneo di Cituat de l’Hospitalet (Barcellona) ottimo sia in fase realizzativa - 19 punti di media - che sotto canestro -12 rimbalzi di media -nelle tre partite in cui è stato in campo oltr - facebook.com facebook

Maria Rosaria balla un passo a due insieme a Mattia sotto lo sguardo attento dei giudici! Sarà sua una posizione alta in classifica? #Amici25 x.com