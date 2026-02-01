Luca Percassi conferma | Accordo verbale per Lookman all’Atlético siamo soddisfatti

Luca Percassi annuncia di aver raggiunto un accordo verbale con l’Atletico Madrid per il trasferimento di Ademola Lookman. L’amministratore delegato dell’Atalanta si dice soddisfatto, mentre il giocatore saluta la squadra dopo tre anni e mezzo, durante i quali ha segnato 55 gol e ha scritto pagine indimenticabili, come la tripletta di Dublino.

Como. Ademola Lookman saluta l’ Atalanta dopo tre anni e mezzo conditi da 55 gol e la tripletta di Dublino per sempre scolpita nella storia. Nel pomeriggio di domenica 1 febbraio, il nigeriano è partito in direzione Madrid, dove firmerà con l’Atlético di Simeone, che ha raggiunto un accordo con la Dea per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. L’ufficialità dell’operazione dovrebbe arrivare lunedì mattina, ma gli accordi verbali sono totalmente definiti, come conferma anche l’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi a Dazn: “ Siamo soddisfatti dell’operazione ”, ha detto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta

Lookman ha firmato con l'Atletico Madrid.

