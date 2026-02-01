Lookman ingaggia l’Atletico Madrid | accordo trovato per il trasferimento in Spagna

Musa Lookman ha firmato con l’Atletico Madrid. L’attaccante inglese si trasferisce in Spagna, mettendo fine a settimane di trattative. Ora dovrà adattarsi alla nuova squadra e al campionato spagnolo. La società spagnola ha ufficializzato l’accordo, puntando sul suo entusiasmo e sulla sua velocità.

L'attaccante inglese Musa Lookman ha ufficialmente firmato con l'Atletico Madrid, concludendo un trasferimento che si è profilato come uno dei colpi più significativi del mercato invernale 2026. Il giocatore, reduce da una stagione di alto livello con l'Atalanta, dove ha segnato 15 gol in 38 presenze in Serie A, ha deciso di intraprendere una nuova avventura in Spagna, dove si è già sottoposto alle visite mediche presso il centro tecnico del club. L'accordo, concluso in pochi giorni dopo il rifiuto di un'offerta ufficiale da parte del club bergamasco, prevede un contratto pluriennale con opzione di rinnovo, con un valore stimato intorno ai 35 milioni di euro, cifra che potrebbe salire con bonus legati a prestazioni e titolarità.

