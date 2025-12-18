Luca Percassi | L’obiettivo è rimanere in alto ma ricordiamoci da dove siamo partiti

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha sottolineato l’importanza di mantenere la posizione raggiunta, senza dimenticare le radici da cui tutto è partito. Durante il tradizionale pranzo natalizio con i giornalisti, ha condiviso riflessioni sul percorso della società e gli obiettivi futuri, evidenziando l’equilibrio tra ambizione e umiltà. Un momento di confronto che rafforza il legame tra club, stampa e tifosi.

© Ecodibergamo.it - Luca Percassi: «L’obiettivo è rimanere in alto, ma ricordiamoci da dove siamo partiti»

CALCIO. L’amministratore delegato dell’Atalanta è intervenuto nel tradizionale pranzo natalizio nerazzurro con i giornalisti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

