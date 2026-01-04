Fiorentina morta alle Canarie | il cadavere in un b&b Era stata dimessa due volte dall’ospedale La disperazione della madre

Letizia Ciampi, 47 anni di Firenze, è stata trovata morta il 2 gennaio in un bed & breakfast a Fuerteventura, nelle Canarie. La donna, partita per le vacanze di Capodanno 2026, era stata dimessa due volte dall’ospedale prima del decesso. La famiglia, sconvolta, sta cercando di capire le circostanze di questa tragedia.

Era partita per la vacanza di Capodanno 2026, Letizia Ciampi, 47 anni, di Firenze: è stata trovata cadavere la mattina di venerdì 2 gennaio nella camera del bed & breakfast in cui alloggiava a Fuerteventura, nelle Canarie L'articolo Fiorentina morta alle Canarie: il cadavere in un b&b. Era stata dimessa due volte dall’ospedale. La disperazione della madre proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina morta alle Canarie: il cadavere in un b&b. Era stata dimessa due volte dall’ospedale. La disperazione della madre Leggi anche: Trovata morta a 47 anni alle Canarie. “In ospedale per dolori: è stata dimessa due volte” Leggi anche: Italiana muore in vacanza alle Canarie. Era stata dimessa due volte dal pronto soccorso Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Letizia morta a 47 anni alle Canarie: “In ospedale per dolori al petto, è stata dimessa due volte” - La fiorentina Letizia Ciampi era volata a Fuerteventura lo scorso 31 dicembre. msn.com

Donna di 87 morta dopo essere stata investita sulla via Fiorentina. La nuora, che era con lei, colta da malore è deceduta poco dopo. //tvl.it/notizie/cronaca/investita-sulla-via-fiorentina-morta-una-donna-di-87-anni/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.