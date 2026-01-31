Lookman non convocato per il Como Atalanta e Atlético discutono il trasferimento

Ademola Lookman non sarà in campo domenica contro il Como. Il giocatore non è stato inserito nella lista dei convocati da mister Palladino, anche se l’Atalanta e l’Atlético Madrid continuano a discutere del suo possibile trasferimento.

Ademola Lookman non è stato convocato da mister Raffaele Palladino per la partita di domenica 1 febbraio che l’Atalanta giocherà contro il Como allo stadio Sinigaglia. L’attaccante nigeriano potrebbe lasciare Bergamo dopo tre anni e mezzo, essendoci in ballo un possibile trasferimento all’Atlético Madrid. Nei giorni scorsi si è fatto avanti il Fenerbahce: il club turco aveva cercato un accordo con l’Atalanta sulla base di 40 milioni complessivi tra parte fissa e bonus compresi, ma senza le necessarie garanzie bancarie per poter completare il trasferimento. Dopo che la trattativa si è così arenata, è stato l’Atlético a rifarsi avanti trovando un accordo con l’Atalanta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

