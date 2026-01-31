Atalanta Lookman non convocato e vicino all’Atletico Madrid

Lukman non giocherà contro il Como domenica. L’attaccante nigeriano si avvicina all’Atletico Madrid, e la sua cessione sembra sempre più probabile. La società sta lavorando per trovare una soluzione prima della fine del mercato.

CALCIOMERCATO. Non sarà in campo domenica 1 febbraio contro il Como. Per l’attaccante nigeriano sempre più vicina la cessione. Ademola Lookman non sarà tra i convocati dell’Atalanta per la sfida di campionato contro il Como, in programma domenica 1 febbraio alle 15 (diretta tv su Dazn). L’attaccante nigeriano resterà a Bergamo, con le operazioni di mercato ancora in corso e una cessione che appare sempre più vicina. Per la squadra di Raffaele Palladino, a Como tra vittoria e sconfitta c’è tutta la differenza del mondo. Non per Lookman, escluso per motivi legati a un mercato che lo coinvolge direttamente e che potrebbe definirsi nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

