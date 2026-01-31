Atletico Madrid su Lookman colpo da 40 milioni | si va verso la chiusura

L’Atletico Madrid ha deciso di puntare forte su Ademola Lookman. La trattativa con il Leicester si sta avvicinando alla conclusione: i colpi di mercato per acquistarlo si aggirano intorno ai 40 milioni di euro. La società spagnola sta lavorando per chiudere l’affare prima della ripresa delle competizioni.

L’Atletico Madrid piomba di nuovo su Ademola Lookman ed è pronto a chiudere il colpo di mercato in vista della seconda parte di stagione. Dopo la cessione di Giacomo Raspadori all’Atalanta, l’Atletico Madrid potrebbe trovare il sostituto dell’attaccante italiano proprio dalla squadra di Percassi andando a chiudere per l’arrivo di Lookman. Lookman verso l’addio all’Atalanta: c’è l’Atletico Madrid (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto scritto da Fabrizio Romano l’Atletico Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per l’attaccante dell’Atalanta andando a superare la proposta del Fenerbahce da circa 35 milioni di euro più 5 di bonus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

