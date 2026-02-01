Longevità estrema | il segreto dei meccanismi biologici è nei brasiliani

Il Brasile si distingue per la sua grande varietà genetica, e ora gli scienziati credono di aver trovato un collegamento tra questa diversità e le persone che vivono oltre i 100 anni. Studi recenti indicano che i meccanismi biologici alla base della longevità potrebbero essere più comuni tra i brasiliani, grazie anche a specifici fattori genetici. La ricerca apre nuove strade per capire come prolungare la vita e migliorare la salute in età avanzata.

Il segreto per vivere oltre i 110 anni potrebbe nascondersi in un patrimonio genetico tanto ricco quanto poco esplorato. Lo suggerisce una nuova analisi pubblicata sulla rivista Genomic Psychiatry, che punta i riflettori sul Brasile come un laboratorio naturale privilegiato per comprendere i meccanismi biologici della longevità estrema. Lo studio, coordinato da Mayana Zatz dell'Universidade de São Paulo, si basa su una delle coorti più ampie e dettagliate al mondo di centenari e supercentenari: il campione comprende oltre 160 persone con più di 100 anni, tra cui 20 supercentenari con età validate, cioè individui che hanno superato i 110 anni.

