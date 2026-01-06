I migliori film brasiliani da City of God a Io sono ancora qui e L' agente segreto

Questo articolo esplora alcuni dei migliori film brasiliani, da classici come City of God a opere più recenti come Io sono ancora qui e L'agente segreto. Analizzeremo le peculiarità di ciascuna pellicola, evidenziando il loro impatto culturale e artistico, e offrendo uno sguardo approfondito sulla scena cinematografica del Brasile.

Non si può parlare di film brasiliani senza citare Io sono ancora qui, la pellicola che ha permesso a Fernanda Torres di diventare la prima attrice del Brasile a vincere, nel 2025, un Golden Globe come migliore interprete di un film drammatico, poi divenuta un grande successo anche agli Oscar. In un certo senso, dopo un primo importante riconoscimento ai Critics' Choice Awards, L'agente segreto, in uscita da noi il 29 gennaio, già premiato per regia e miglior protagonista a Cannes, sembra pronto a riportare per la seconda volta consecutiva un lungometraggio brasiliano sul podio dei migliori film internazionali nella cerimonia più importante dell'anno.

