“Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani, a chi lo vive in famiglia, a chi lo celebra lavorando. A chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione. A chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo ancora una volta davanti al simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il santo Natale”. Lo dice, in un video pubblicato sui social, la premier Giorgia Meloni che torna a farsi riprendere davanti al presepe. “Anni fa – ricorda – vi ho detto: prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe. Lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni fa gli auguri di Natale agli italiani davanti al presepe: “Custodisce valori e non impone niente a nessuno” – Video

