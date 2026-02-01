Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni è andata a trovare i feriti degli scontri di ieri. La premier ha detto che si trattava di un tentato omicidio e ha voluto mostrare vicinanza agli agenti e ai militari coinvolti. Crosetto ha già preso posizione, attaccando. La visita di Meloni arriva nel momento in cui la città si confronta con le tensioni di questi giorni.

AGI - Una visita che è servita a dare un segnale di sostegno. Giorgia Meloni a Torino questa mattina per incontrare gli agenti e militari coinvolti negli scontri di ieri. La premier è stata all' Ospedale Le Molinette per far visita all' agente Alessandro Calista, aggredito ieri e ricoverato nel nosocomio torinese. Con lui e con gli altri agenti ricoverati in seguito agli scontri con i manifestanti che protestavano contro lo sgombero di Askatasuna è rimasta per una decina di minuti. Attraverso i propri canali social, la premier ha denunciato con fermezza la natura dell' aggressione, descrivendo l'uso di armi improprie come martelli, molotov, pietre lanciate con catapulte e bombe carta ripiene di chiodi, oltre all'impiego di jammer per oscurare le comunicazioni delle Forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scontri a Torino, Meloni in visita ai feriti: "E' un tentato omicidio". Crosetto attacca: ...

Approfondimenti su Torino Scontri

Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni ha visitato i feriti degli scontri di ieri.

Al centro delle proteste di ieri a Torino c’è stato un agente del Reparto Mobile di Padova, Alessandro Calista, 29 anni.

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella; Scontri a Torino, la vicinanza di Mattarella. La premier Meloni: No a sconti, colpito lo Stato; Scontri a Torino, Meloni: Lo Stato non arretra. E chiama in causa la magistratura: Faccia la sua parte. Piantedosi attacca: Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti. Conte e Schlein condannano: Fatti inqualificabili; Torino, guerriglia a corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Agente pestato. Meloni visita i feriti - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato.

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri. Almeno due arrestati e tre denunciatiLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilgazzettino.it

Scontri a Torino, almeno due arrestati e tre denunciati. Meloni visita gli agenti feritiLe persone fermate ieri e portate in questura per le violenze alla manifestazione Pro Askatasuna erano state in tutto una decina (ANSA) ... ansa.it

I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza che prevede più tutele alle Forze dell’Ordine, e soprattutto l’obbligo di una cauzione per chi scende in piazza come proposto dalla Leg - facebook.com facebook

