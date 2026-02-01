Meloni in ospedale dagli agenti feriti

Meloni si è recata questa mattina all'ospedale delle Molinette di Torino per visitare i due agenti delle forze dell’ordine feriti durante gli scontri nel corteo pro Askatasuna. La visita, durata dieci minuti, è stata un gesto di vicinanza diretto ai poliziotti che si trovano ancora sotto osservazione. La premier ha parlato con i medici e ha espresso solidarietà ai agenti, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

9.40 E' durata 10 minuti la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai due agenti delle forze dell'ordine ricoverati nell'ospedale delle Molinette a Torino dopo essere rimasti feriti negli scontri nel corteo pro Askatasuna. Meloni è arrivata a sorpresa in ospedale. Lo ha lasciato senza dichiarazioni. Ieri la premier Giorgia Meloni sui social,commentando le violenze al corteo per Askatasuna:"Questi non sono dissenso né protesta:sono aggressioni violente con l'obiettivo di colpire lo Stato".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Castel d'Azzano, esplosione durante uno sgombero: morti 3 carabinieri. Fermati fratello e sorella

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Torino, guerriglia al corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Martellate, calci e pugni ad agente - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Bandecchi e pochi amici dalla Proietti per l’ospedale: Decidi, o andiamo da Meloni; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Il Forlanini è un patrimonio dei cittadini, non dei politici. No alla cessione al Vaticano.

Premier Meloni in visita ad agenti feriti all’ospedale Molinette di TorinoTORINO (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all'ospedale Molinette di Torino per far visita agli agenti rimasti feriti ieri ... italpress.com

Meloni a Torino dopo gli scontri: la premier atterra a Caselle e va in ospedale dall’agente feritoLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata questa mattina a Torino, atterrando da pochi minuti all’ aeroporto di Caselle, per una visita istituzionale legata agli scontri avvenuti ieri dura ... giornalelavoce.it

Con il Governo Meloni la sanità pubblica sta lasciando sempre più spazio a quella privata. C’è una battaglia che, insieme a migliaia di cittadini e professionisti, stiamo portando avanti da anni: restituire ai cittadini l’ospedale Forlanini di Roma. Non è solo una s - facebook.com facebook

Prima di recarsi a Parigi per il vertice della Coalizione dei Volenterosi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Niguarda di Milano per incontrare alcuni dei giovani feriti nella tragedia di Crans-Montana. La premier ha parlato con i f x.com