Lo showman tutto fatturato e permalosità
In televisione e radio, è il volto più amato e seguito, capace di catturare l’attenzione con una simpatia che coinvolge il pubblico. Tuttavia, dietro le quinte, si mostra molto più suscettibile. Non tollera facilmente le critiche e reagisce con permalosità, anche se in pubblico si presenta come un mattatore assoluto.
In tv e radio è mattatore assoluto, grazie a una simpatia travolgente, eppure in privato accetta malvolentieri qualsiasi critica. E che liti con Bruno Vespa, Roberto D’Agostino e Selvaggia Lucarelli. In Rai può fare quel che vuole, anche cucinare dove è vietato, suscitando invidie. Cognome e nome: Fiorello Rosario Tindaro. «Lo showman più completo che la tv italiana abbia mai avuto», per Aldo Grasso. «Permaloso», «ossessionato dal consenso», nella vita di tutti i giorni ben diverso dall’uomo che appare sul palco, per Selvaggia Lucarelli, al centro di una querelle con lui ai tempi di Sanremo 2020. 🔗 Leggi su Laverita.info
La premier aveva dichiarato di voler lavorare con lo showman siciliano. E nella prima puntata del 2026 de "La Pennicanza", Fiorello non si è lasciato sfuggire l'occasione...
La premier aveva annunciato un possibile coinvolgimento con lo showman siciliano, e nella prima puntata del 2026 di
Lo showman ha aperto la puntata di oggi de La Pennicanza vestito a tema e ironizzando sul successo clamoroso della serie: "I vertici Rai stanno defibrillando Salgari per fargli scrivere altre storie"
