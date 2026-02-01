Lo showman tutto fatturato e permalosità

In televisione e radio, è il volto più amato e seguito, capace di catturare l’attenzione con una simpatia che coinvolge il pubblico. Tuttavia, dietro le quinte, si mostra molto più suscettibile. Non tollera facilmente le critiche e reagisce con permalosità, anche se in pubblico si presenta come un mattatore assoluto.

