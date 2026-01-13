La premier aveva annunciato un possibile coinvolgimento con lo showman siciliano, e nella prima puntata del 2026 di

I l 2026 si apre all'insegna del buonumore con il ritorno di uno degli appuntamenti più amati del daytime radiofonico (e televisivo). È tornata La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio che, dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202, tiene compagnia agli italiani con un mix unico di satira, musica e improvvisazione. La prima puntata dell'anno non ha deluso le aspettative, mettendo subito nel mirino l'attualità politica (e la premier Giorgia Meloni) con il consueto stile graffiante dello showman siciliano.

La premier aveva dichiarato di voler lavorare con lo showman siciliano. E nella prima puntata del 2026 de "La Pennicanza", Fiorello non si è lasciato sfuggire l'occasione...

