F iorello e Biggio ancora protagonisti su Rai Radio2 con “La Pennicanza”, in onda con un nuovo appuntamento come ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 13:45, per tre quarti d’ora di satira, improvvisazione e ironia tagliente. Leggi anche › “Sandokan” versione 2025 arriva su Rai 1: Can Yaman sarà all’altezza di Kabir Bedi? Fiorello su Sandokan: «Lo ammetto: guardando Can Yaman, la mia eterosessualità ha vacillato». Lo showman ha aperto la puntata vestito da Sandokan e partendo subito con l’ironia sulla serie: “Ieri ha fatto il 90%, i vertici Rai sono andati da Salgari a defibrillarlo per far scrivere altre storie! Can Yaman ha perso 10 kg, lavora 16 ore al giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo showman ha aperto la puntata di oggi de La Pennicanza vestito a tema e ironizzando sul successo clamoroso della serie: "I vertici Rai stanno defibrillando Salgari per fargli scrivere altre storie"