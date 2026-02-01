Von Allmen prende la testa della discesa a Crans-Montana, mentre Paris si trova subito dietro di lui, entrambi tra i favoriti. Casse e Schieder riescono a entrare nella top 10, dando spazio a una gara combattuta e senza grandi sorprese. Kilde, invece, fatica a recuperare, chiudendo con oltre un minuto di ritardo all’intermedio, e Hemetsberger non riesce a fare meglio, terminando decimo. La discesa continua a tenere tutti incollati davanti agli schermi.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56: Kilde ha un ritardo di 1?32 all’intermedio 11.55. Non una gara all’altezza delle aspettative per l’austriaco Hemetsberger che chiude con un ritardo di 1?45, è decimo. Ora il riemntro di Kilde 11.54: Hemetsberger all’intermedio ha 68 centesimi di ritardo 11.52: Peccato! Non riesce a trovare le traiettorie giuste l’azzurro Casse nell’ultimo tratto di gara e accumula un ritardo di 92 centesimi, è comunque quinto! Grande gara anche per lui, finale non all’altezza di tutto il resto. Ora Hemetsberger 11.52: E’ sui tempi di Von Allmen anche nel tratto dopo l’intermedio l’azzurro! 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Von Allmen in testa! Paris secondo, Casse e Schieder nella top 10

Approfondimenti su Crans Montana 2026

Questa mattina si è corsa la prova di discesa a Crans Montana, in Svizzera.

Questa mattina a Crans Montana si è svolta la prova di discesa libera maschile, e Mattia Casse ha ottenuto il miglior tempo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Crans Montana 2026

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?; Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!; Sci alpino, oggi la discesa libera maschile a Crans-Montana - Sci, Pirovano in lacrime: Pensavo di non avere spinto abbastanza e ho sbagliato; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata.

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Von Allmen in testa! Paris e Schieder tra i miglioriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52: Peccato! Non riesce a trovare le traiettorie giuste l'azzurro Casse nell'ultimo tratto di gara e accumula ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa maschile Crans Montana, startlist, streamingSarà una domenica all'insegna del brivido della velocità. La Coppa del Mondo di sci alpino conclude il programma della tormentata tappa di Crans Montana ... oasport.it

DIRETTA Sci alpino, in pista la discesa libera maschile a Crans-Montana: bene Paris e Schieder Guarda la diretta streaming qui - facebook.com facebook

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa maschile Crans Montana, tv, streaming - x.com