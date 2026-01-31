LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | Casse al comando! Bene Schieder e Paris Franzoni guardingo

Questa mattina si è corsa la prova di discesa a Crans Montana, in Svizzera. Casse si è subito messo in evidenza, prendendo il comando della classifica. Bene anche Schieder e Paris, che hanno dimostrato di essere in buona forma. Franzoni, invece, è apparso più conservativo, guardingo in vista delle prossime gare. La giornata continua con le qualifiche e le manche decisive, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo.

10.06: Buona invece la prova dell'austriaco Rieser che è 17mo a 1"58 10.04: Fuori dai 30 lo statunitense Negomir a 2"27 dalla testa, lontano dai primi anche Goldberg 10.01: Il norvegese Moeller è 25 mo a 1"99, lontano dai migliori lo sloveno Cater a 3"26 dalla testa 9.59: Bene anche il tedesco Jocher che è 18mo a 1"68 9.58: Fuori dai 30 il canadese J. Read, l'azzurro Alliod disputa una buona prova ed è 19mo a 1"78 da Casse 9.55: Fuoti dai 30 lo statunitense Maple, l'austriaco Danklmaier è 20mo a 1"92 9.48: Lo svizzero

