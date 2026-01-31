LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | test decisivo per poter svolgere la gara

Alle prime luci del mattino, gli atleti si sono presentati sulla pista di Crans Montana per la prima prova della discesa libera maschile. È un test importante, perché decidere se la gara si può svolgere dipende dal risultato di questa sessione. Gli sciatori sono concentrati, pronti a mettere alla prova la loro velocità e le condizioni della pista. La giornata si preannuncia decisiva per la programmazione della competizione di oggi.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Non è iniziato bene il fine settimana dedicato alle prove velocità maschili e femminili a Crans Montana ma oggi il tempo dovrebbe dare una tregua e permettere agli organizzatori di rispettare il programma fissato con la prima della discesa libera maschile nella prima parte della mattinata e con il SuperG femminile nella seconda parte. La prova maschile è fondamentale per la disputa della discesa libera di domani che è l’ultima prima del trasferimento a Bormio per la discesa olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

La seconda prova di discesa femminile a Crans-Montana è stata cancellata all’ultimo minuto.

Questa mattina si corre la seconda prova della discesa libera femminile a Crans Montana.

