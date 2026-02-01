In diretta dagli Europei di calcio a 5, l’Italia subisce una pesante sconfitta contro la Spagna con il punteggio di 0-3. Gli iberici colpiscono ancora, questa volta con il quinto palo della partita, mentre gli azzurri sembrano senza mordente e senza idee. Al 4:31, l’Italia prova a reagire con il portiere di movimento, ma Motta si distingue salvando sulla linea il tiro di Cecilio. La partita resta aperta, ma la squadra di casa fatica a trovare spazi e a mettere sotto pressione gli avversari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4:31 Italia con il portiere di movimento, Motta salva sulla linea il tiro di Cecilio. 5:41 Gli azzurri cercano tiri disperati che però non possono impensierire gli spagnoli. 6:50 Merlim sposta e calcia dal centro, Plana devia fuori. 7:33 Come gioca la Spagna! Grandissima azione degli iberici con Adolfo che becca ancora il palo! 9:19 Musumeci al volo! Il capitano sfiora un grandissimo gol. 9:32 Ancora Merlim, ma Plana non si fa superare. 11:17 Merlim cerca la prima rete azzurra, ma Didac Plana compie la prima parata importante del suo match. 11:51 Rivillos ci prova da fuori ma Darlin lo blocca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-3, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: quinto palo degli iberici, azzurri impotenti

Approfondimenti su Italia Spagna 2026

Questa sera gli azzurri di calcio a 5 subiscono una pesante sconfitta contro la Spagna.

Questa sera gli azzurri affrontano la Spagna nella partita valida per gli Europei di calcio a 5 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Italia Spagna 2026

Argomenti discussi: EURO 2026, i quarti si chiudono col botto: Spagna-Italia, LIVE e DIRETTA RAIPLAY. Si parte con Portogallo-Belgio; Anteprima quarti di finale UEFA Futsal EURO: Spagna - Italia, Portogallo - Belgio; Futsal EURO 2026, è l’ora dei quarti di finale: a Lubiana c’è Italia-Spagna; LIVE Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la corazzata iberica.

LIVE Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la corazzata ibericaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it

Diretta/ Italia Spagna (risultato finale 2-0): abbiamo vinto la Coppa Davis 2025, è storico tris azzurro!Diretta Italia Spagna, risultato finale 2-0: gli azzurri hanno vinto la Coppa Davis 2025, è il terzo titolo consecutivo. DIRETTA ITALIA SPAGNA (RISULTATO FINALE 2-0): AZZURRI VINCITORI DELLA COPPA ... ilsussidiario.net

Angelo Vaccariello. . Migranti, la Spagna ne regolarizza mezzo milione. L’Italia dovrebbe farlo #economia #spagna #italia #lavoro #giovani - facebook.com facebook

Futsal, #EURO2026: verso Spagna-Italia. Carica #Samperi: "Loro fortissimi. Ma noi non vogliamo tornare a casa" x.com