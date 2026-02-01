LIVE Italia-Spagna 0-3 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | tris degli iberici con Antonio Perez azzurri ad un passo dall’eliminazione

Questa sera gli azzurri di calcio a 5 subiscono una pesante sconfitta contro la Spagna. La partita si è conclusa con il risultato di 0-3, con gli iberici che hanno dominato e segnato tre gol, tra cui uno di Antonio Perez. Ora l’Italia si trova molto vicino all’eliminazione dai Europei del 2026. In campo si è vista poca energia e alcune azioni sbilanciate, mentre la pressione degli avversari è stata costante. Calderolli ha avuto una chance, ma il suo tiro è stato troppo debole e non ha creato problemi al portiere spagn

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Calderolli tira ma timidamente, la palla non sfiora neanche lo specchio della porta. 14.25 Cecilio commette fallo su Calderolli. 14.57 Nel momento in cui gli azzurri hanno provato ad emergere, la Spagna ha infilato il contropiede con la rete di Antonio Perez. Italia 0-3 Spagna. 15.10 Pulvirenti viene murato, l'Italia cerca la reazione. 15.30 Liberti ci prova ma non va. 15.52 Errore gravissimo di Liberti che consegna il pallone ad Adolfo, Bellobuono compie il terzo miracolo del suo secondo tempo. L'Italia non c'è. 16.27 Fallo e giallo per Musumeci che atterra Ramirez.

