LIVE Italia-Spagna 0-0 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | gli iberici colpiscono tre pali si salvano gli azzurri

Questa sera gli azzurri affrontano la Spagna nella partita valida per gli Europei di calcio a 5 2026. La sfida è molto combattuta e, finora, il punteggio segna 0-0. Gli iberici colpiscono tre pali, rischiando di andare in vantaggio, ma gli azzurri si salvano in extremis. Al momento, il match è aperto e tutto può ancora succedere. La partita prosegue con intensità e tensione su entrambi i lati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:58 Fallo di Musumeci su Pablo Ramirez. 9:11 TERZO PALO PER LA SPAGNA! Questa volta è di Ricardo Mayor. 9:47 La pressione della Spagna costringe Musumeci all'errore. 10:32 Raya si è divorato il gol del vantaggio per la Spagna! L'iberico, da solo davanti a Bellobuono, colpisce male il pallone di prima intenzione, facendo tirare un altro grande sospiro di sollievo all'Italia. 11:59 ALTRO PALO DELLA SPAGNA! Perez cerca il jolly sotto la traversa ma trova l'incrocio dei pali. 12:07 Doppio tentativo di Perez che viene bloccato. 12:09 Altro fallo di Barichello, che in fase difensiva sta pagando la troppa aggressività.

