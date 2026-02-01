LIVE Italia-Spagna 0-0 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | iniziano i quarti di finale gli azzurri cercano l’impresa

Gli ottavi di finale degli Europei di calcio a 5 si sono conclusi e ora si entra nel vivo con i quarti di finale. L’Italia affronta la Spagna in una partita che si preannuncia combattuta, anche se il punteggio è ancora sullo 0-0. I giocatori azzurri cercano un’impresa, ma finora nessuno ha trovato la rete. Alle 19.46, Plana ha tentato subito un’iniziativa in verticale, ma Mellado ha respinto di testa. La partita è aperta e tutto può ancora succedere.

19.46 Plana cerca subito la palla in verticale con il colpo di testa di Mellado che esce. INIZIA IL MATCH 19.28 Il primo arbitro della gara è il francese Julien Lang. 19.25 Squadre in campo, è il momento degli inni nazionali e si parte con quello dell'Italia! 19.23 Ricordiamo che, in caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari, si giocheranno due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno. Se anche al termine di questi il punteggio sarà in equilibrio, si andrà ai calci di rigore. 19.20 Mancano dieci minuti all'inizio della sfida. 19.17 Purtroppo per noi, l'Italia non potrà contare su De Oliveira, squalificato.

