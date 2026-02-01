LIVE Italia-Spagna Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio dei quarti di finale!

Mancano pochi minuti all’inizio di Italia contro Spagna nei quarti di finale degli Europei di calcio a 5. La partita sta per cominciare e gli azzurri sono sotto pressione: devono vincere per passare il turno e sperare in una semifinale. I giocatori sono pronti, il pubblico si aspetta una sfida intensa e combattuta. La palla sta per partire, e tutti aspettano di vedere se l’Italia sarà in grado di fare il passo decisivo.

19.10 Buona sera a tutti, mancano dieci minuti all'inizio del match tra Italia e Spagna, con gli azzurri che sono chiamati a compiere un'impresa per accedere alla semifinale degli europei di calcio a 5. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Spagna valido per i quarti di finale degli Europei di calcio a 5 2026, che si stanno disputando in Lettonia, la Lituania e la Slovenia. Gli azzurri del commissario tecnico Salvo Samperi hanno bisogno di un'impresa per impensierire la fortissima nazionale iberica, campionessa europea per sette volte nella sua storia.

