LIVE Italia-Francia Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | il Setterosa si gioca l’accesso in semifinale

Oggi si gioca una partita decisiva tra Italia e Francia alla seconda fase degli Europei di pallanuoto femminile 2026. Il Setterosa affronta la sfida con l’obiettivo di conquistare un pass per le semifinali. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione ogni azione in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, incontro valido per la terza giornata del gruppo E della seconda fase ai gironi degli Europei femminili di pallanuoto 2026. A Funchal (Portogallo) va in scena un autentico spareggio per le semifinali, con la Grecia ormai già certa di aver griffato il primo posto del raggruppamento. Appuntamento alle 16.30 con l'inizio della sfida. Le ragazze guidate da Carlo Silipo non potranno fallire. Il CT azzurro si affida all'esperienza di capitan Cocchiere, Bianconi, Tabani e Marletta. Servirà mettere in acqua una difesa aggressiva pronta poi a ripartire verso la porta avversaria in caso di recupero palla.

