LIVE Italia-Francia 5-0 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | buon avvio del Setterosa

Questa sera il Setterosa batte la Francia 5-0 nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026. La squadra italiana ha iniziato forte, mantenendo il controllo del gioco e segnando diversi gol. Giustini ha fatto un ottimo intervento, mentre Ranalli è stata espulsa, lasciando le francesi con una superiorità numerica che però non ha portato a risultati. La partita è ancora in corso, ma l’Italia sembra avere già preso il ritmo giusto per questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6? Ottimo intervento di Giustini, recuperiamo palla. 6? Espulsione per Ranalli e quarta superiorità per la Francia. 5-0 ITALIA! Controfuga perfetta con Bianconi che serve una solissima Marletta. 6? Condorelli amministra agevolmente la conclusione di Lekbir. 5? Palo di Marletta. 5? Fallo in attacco delle transalpine. 4-0 ITALIA! Bene Ranalli, che firma la doppietta. 5? Challenge chiamato da Carlo Silipo per un possibile nuovo penalty. 4? Espulsione di Bacelle, ma sbaglia Herteaux e ripartiamo. 3-0 ITALIA! Controfuga vincente di Marletta.

