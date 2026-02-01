LIVE Italia-Francia 24-5 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | il Setterosa approda in semifinale!

Questa mattina si è conclusa la partita tra Italia e Francia agli Europei di pallanuoto femminile, con il Setterosa che conquista la semifinale. La squadra italiana ha portato a casa una vittoria convincente, chiudendo il match 24-5. L’evento si è svolto in diretta, e ora si attende di conoscere il prossimo avversario. La partita si è svolta senza problemi, con le italiane che hanno dominato dall’inizio alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:39 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:38 Martedì alle 20.15 affronteremo una tra Olanda, Ungheria e Spagna. 17:38 Tutto facile per il Setterosa, che domina la sfida contro le transalpine staccando il pass per le semifinali. FINE PARTITA: ITALIA – FRANCIA 24-5 24-5 ITALIA! C’è tempo per un altro gol di Tabani. Tripletta anche per Chiara. 23-5 ITALIA! Dalla distanza Ranalli confezione la cinquina personale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 24-5, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa approda in semifinale! Approfondimenti su Italia Francia LIVE Italia-Francia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa si gioca l’accesso in semifinale Oggi si gioca una partita decisiva tra Italia e Francia alla seconda fase degli Europei di pallanuoto femminile 2026. LIVE Italia-Francia 5-0, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: buon avvio del Setterosa Questa sera il Setterosa batte la Francia 5-0 nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Italia Francia Argomenti discussi: LIVE Italia-Francia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: dalle 16.30 la sfida che vale le semifinali; Social, in Francia off limits per gli under 15. Ecco a che punto siamo in Italia; Italia da sogno nella staffetta mista: vittoria davanti a Francia e Cechia: rivivi il LIVE; Le Nuits de la lecture 2026, in Francia e nelle Alpi francesi, ad Aosta, Torino e Roma - Nos Alpes. LIVE Italia-Francia 24-5, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa approda in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-2 ITALIA! Papi sceglie di servire Bettini, che da lontano supera l'estremo difensore avversario. 6' Tanti ... oasport.it LIVE Italia-Croazia 24-12, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: esordio perfetto per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Scuola di Botte. . "Rubare in Italia o in Francia Non è la stessa cosa." Abbiamo raccolto la testimonianza shock di un giovanissimo borseggiatore che ha operato in entrambi i Paesi. Il suo racconto svela una realtà cruda: dalle tecniche utilizzate nelle diverse c - facebook.com facebook #Italia - #Francia Al lavoro per la preparazione del prossimo Vertice intergovernativo italo-francese x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.