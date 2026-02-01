LIVE Italia-Francia 10-2 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | inizia il secondo quarto

Inizia il secondo quarto della partita tra Italia e Francia agli Europei di pallanuoto femminile 2026. L’Italia ha già preso un largo vantaggio, portandosi sul 10-2. Papi ha appena servito un assist perfetto a Leone, che ha segnato il 11-2. La squadra italiana domina la partita, consolidando il punteggio con azioni rapide e precise. La partita si mantiene molto interessante, con l’Italia che sembra avere tutto sotto controllo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-2 ITALIA! Controfuga micidiale con Papi che offre un perfetto assist a Leone. 6? Tiro centrale di Papi. 6? Condorelli controlla in due tempi una conclusione dai 7 metri. 6? Traversa di Leone con una pregevole palombella. 5? Sul fondo la conclusione di Raspo. 10-2 ITALIA! Sfruttiamo la superiorità numerica con la rete di una solissima Tabani. 4? Gant protegge bene la porta di Condorelli. 9-2 ITALIA! Controfuga vincente con il gol di Leone. 3? La Francia prova il doppio centro senza riuscire a scardinare la difesa italiana. 2? Dalla distanza ci prova Giustini, ma Raspo blocca la conclusione dell'azzurra.

