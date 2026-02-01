LIVE Italia-Francia Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

Alle 18.00 è iniziata la partita tra Italia e Francia ai Campionati europei di pallanuoto femminile 2026. I primi minuti sono stati intensi: subito un palo di Cocchiere, mentre Ranalli ha vinto il primo sprint. La gara è aperta e le azzurre cercano di mettere pressione alle francesi fin dall’inizio. I tifosi sugli spalti seguono con attenzione ogni mossa delle giocatrici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Subito il palo di Cocchiere. 1? Ranalli si aggiudica il primo sprint. PRIMO QUARTO 16:29 Tutto pronto a Funchal (Portogallo). Sta per iniziare Italia-Francia. 16:27 Spazio ora alla Marsigliese, inno delle transalpine. 16:24 E' il momento degli inni nazionali. Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto degli italiani! 16:23 Carlo Silipo sceglie di far accomodare in tribuna Carlotta Meggiato. 16:18 Setterosa a caccia della vittoria che significherebbe qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. Già certa di entrare tra le prime 4 la Grecia.

