LIVE Monviso-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta a Pinerolo per le lombarde

Benvenuti alla diretta della partita di Serie A1 femminile tra Monviso e Milano. Seguiremo in tempo reale l’andamento del match, offrendo aggiornamenti puntuali e dettagliati. Restate con noi per tutte le novità sulla trasferta delle lombarde a Pinerolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Serie A1 femminile fra Monviso e Milano. La partita, valida come ventesimo turno del massimo campionato italiano, si giocherà al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, impianto di casa della squadra di coach Giuseppe Nica. La Numia Vero Volley Milano arriva alla sfida dopo la vittoria con un secco 3-0 su Perugia e da terza in classifica. Le Piemontesi invece sono in un periodo di forma piuttosto negativo; nelle ultime cinque gare Monviso è riuscito a vincerne solo una e anche nella scorsa giornata, nel derby contro Novara, è arrivata una sonora sconfitta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta a Pinerolo per le lombarde Leggi anche: LIVE Milano-Monviso 2-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sempre più vicina la vittoria per le lombarde! 17-13 Leggi anche: LIVE Milano-Monviso 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria netta delle lombarde, ottima partita per le azzurre Danesi ed Egonu! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta a Pinerolo per le lombarde; Numia Vero Volley Milano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv Milano-Perugia, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming. LIVE Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta a Pinerolo per le lombarde - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Serie A1 femminile fra ... oasport.it

Dove vedere in tv Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Milano, incontro valido per la 20ma giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

Volley A1/F: il dopo-Malual della Monviso Volley parte con Milano - È la prima gara dopo l’addio di Malual e dall’altra parte della rete del Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, domani, sabato 17 gennaio, alle 20,30, ci sarà la Numia Vero Volley Milano di Egonu e ... torinoggi.it

Monviso - Macerata | Highlights | 15^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26

Pallavolo A1F - Monviso non può più sprecare, Milano vuole blindare il terzo posto x.com

Tornano in campo sabato sera le pinelle per la 7^ giornata del girone di ritorno che vedrà la Wash4green Monviso Volley ricevere la visita della Numia Vero Volley Milano. Le ragazze di Peppe Ni - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.