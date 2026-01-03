LIVE Macerata-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 9-13 provano subito l’allungo le lombarde

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Macerata e Milano, valida per la Serie A 2026. La sfida, ancora in parità, registra un equilibrio tra le due squadre, con momenti di buona intensità e scambi serrati. Restate aggiornati per tutte le novità e i punteggi aggiornati.

15-19 Sbaglia in battuta Mazzon. 15-18 Bel punto potente di Mazzon. 14-18 Che muro di Akimova! E' entrata proprio per questo e non delude il proprio allenatore! 14-17 Ancora un pallonetto! Stavolta lo fa Rebecca Piva, il tocco del muro mette fuorigioco la difesa delle marchigiane. 14-16 Bellissimo pallonetto di Akimova, imprendibile per Macerata! 14-15 Stavolta il nastro aiuta l'attacco di Piva! Punto per Milano. 14-14 ACEEE! Fortunata Macerata con il nastro che impedisce la ricezione di Milano. 13-14 Pallonetto molto furbo di Kokkonen! 12-14 Sbaglia in battuta Ornoch, troppo lunga la sua palla.

FONTESCODELLA SOLD OUT! HR Volley comunica che sono terminati i biglietti per il match di sabato 3 gennaio (ore 18) tra CBF Balducci HR Macerata e @verovolley Milano, quinta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà Il palasport sarà quindi t - facebook.com facebook

