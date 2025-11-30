LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale gara femminile Elite
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova femminile di ciclocross, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Il piccolo comune francese di Flamanville si appresta ad ospitare la seconda tappa della competizione, i paesaggi normanni faranno da cornice all’evento. L’olandese Lucinda Brand guida la classifica generale, in virtù del primo posto nella tappa di Tabor di una settimana fa. Il percorso della gara odierna (3 km) ruota intorno al suggestivo Castello di Flamanville, strade sterrate e sezioni dominate dal bosco agiranno da determinante. 🔗 Leggi su Oasport.it
