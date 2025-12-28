LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA | gara Elite donne in tempo reale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Dendermone, con la gara élite femminile che è pronta a regalarci un grande spettacolo dopo l’ultima competizione disputata a Gavere, sempre in Belgio. L’olandese Lucinda Brand cerca la sesta vittoria di fila, per confermare ancora una volta il suo dominio in questa edizione della Coppa del Mondo. Oltre Brand, ci sarà anche la rivale Van der Heijden che deve assolutamente evitare la fuga della connazionale, che tuttavia è ormai partita da diverse settimane: l’obiettivo sarà quello di avvicinarsi, per allungare il più possibile la lotta alla vittoria della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: gara Elite uomini in tempo reale
Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: gara Elite maschile in tempo reale
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: vince ancora Lucinda Brand, sul podio Van Anrooij e Alvarado, 12esima Lucia Bramati; LIVE! Van der Poel a caccia anche del cross di Santo Stefano; Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Koksijde 2025: orari, tv, streaming. C’è Van der Poel, non Van Aert; LIVE! Van Aert a caccia della prima vittoria: Del Grosso e Nys pronti a sfidarlo.
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: gara Elite donne in tempo reale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della tappa di Coppa del ... oasport.it
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: vince ancora Van der Poel! Terzo successo di fila per l’olandese! - 20 Può terminare qui la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport della tappa di Gavere in Coppa del ... oasport.it
Ciclocross, Van Der Poel show a Gavere: vittoria in Belgio in Coppa del Mondo - Ennesima prova di forza di Mathieu Van Der Poel, che trionfa ancora nella tappa di di ciclocross a Gavere. sport.sky.it
Ciclocross di San Martino 2025 | Highlights Categorie Internazionali
Sara Peruta sarà di scena fra le juniores, mentre Lucia Bramati sarà in gara fra le élite nella tappa di Coppa del Mondo di ciclocross. #peruta #bramati #ciclocross #coppadelmondo #ciclismo - facebook.com facebook
Lucinda Brand padrona del ciclocross: perla a Gavere, sesto sigillo in Coppa del Mondo - x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.