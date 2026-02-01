LIVE Ciclocross Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA | vince Heeren Due cadute costano l’oro allo splendido Grigolini

Questa mattina, a causa di due cadute, il favorito italiano Grigolini ha perso l’oro ai Mondiali juniores di ciclocross. La gara è stata emozionante e combattuta, ma alla fine ha prevalso il talento di Heeren, che ha conquistato il titolo mondiale. La gara è stata seguita in diretta, con molti tifosi che hanno visto le emozioni di questa corsa impegnativa.

11:53 Patrik Pezzo Rosola termina in ottava posizione con 1'16" di ritardo. Francesco Dell'Olio è decimo a 1'26", mentre Tommaso Cingolani è trentunesimo con un ritardo di 3'04". 11:51 Chiude in quinta posizione il francese Soen Le Pann. 11:50 Lo spagnolo Benjamin Noval Suarez chiude quarto con un ritardo di quindici secondi dopo una gara in costante crescendo. 11:49 Grigolini riesce a resistere e conquista la piazza d'onore davanti al belga Giel Lejeune per un secondo.

