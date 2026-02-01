LIVE Ciclocross Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA | caduta per Grigolini

Questa mattina, durante la gara juniores dei Mondiali di ciclocross, Grigolini è caduto e ha dovuto abbandonare la corsa. La competizione continua e gli appassionati seguono con attenzione gli aggiornamenti in diretta.

11:42 Caduta per Grigolini! 11:41 Il belga Lejeune è terzo a diciotto secondi. 11:40 Il vantaggio di Grigolini sull'olandese è di quindici secondi. 11:39 Heeren prova il tutto per tutto. 11:38 Ultima tornata per l'azzurro. Delano Heeren insegue a 12". 11:37 Grigolini si avvicina all'ultimo giro. 11:35 Delano Heeren ha raggiunto Gil Lejeune. Possibile foratura per il belga. 11:34 Aumenta a diciassette secondi il vantaggio del corridore azzurro.

