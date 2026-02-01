Ultimo giro per il campione italiano Grigolini ai Mondiali di ciclocross juniores 2026. La corsa si decide negli ultimi metri, con il giovane che cerca di mantenere il vantaggio sugli inseguitori. La tensione è alta e tutto si gioca in pochi secondi, mentre il pubblico aspetta con trepidazione l’arrivo sul traguardo. La gara, in diretta, tiene incollati gli appassionati di ciclocross, pronti a scoprire il nuovo campione mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 FEMMINILI DI CICLOCROSS DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI ELITE MASCHILI DI CICLOCROSS DALLE 15.10 11:39 Heeren prova il tutto per tutto. 11:38 Ultima tornata per l’azzurro. Delano Heeren insegue a 12”. 11:37 Grigolini si avvicina all’ultimo giro. 11:35 Delano Heeren ha raggiunto Gil Lejeune. Possibile foratura per il belga. 11:34 Aumenta a diciassette secondi il vantaggio del corridore azzurro. 11:32 Patrik Pezzo Rosola è quattordicesimo con 1’15” di ritardo. 11:31 Il corridore italiano ha completato il terzo giro in 7’54”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA: ultimo giro per Grigolini

Questa mattina si sono aperti ufficialmente i Mondiali juniores di ciclocross.

Oggi gli appassionati di ciclocross seguono con attenzione la gara juniores maschili ai Mondiali 2026.

