Ciclocross apoteosi azzurra a Middelkerke Grigolini e Pezzo Rosola firmano la doppietta tra gli juniores
La domenica degli Europei di ciclocross a Middelkerke si tinge subito d’azzurro. Fantastica doppietta dell’Italia nella prova junior maschile con il trionfo di Filippo Grigolini davanti al compagno di squadra Patrik Pezzo Rosola. Una prestazione eccezionale dei due azzurri, divisi tra loro di tredici secondi. Sul podio sale anche il belga Giel Lejune, staccato di sedici secondi dalla vetta. Grigolini è stato l’unico ad aver chiuso sotto il muro dei trentanove minuti (38’50”), costruendo l’allungo soprattutto nella seconda parte della gara ed arrivando in solitaria sul traguardo. Davvero molto bravo anche Pezzo Rosola, che ha chiuso alle spalle del connazionale, resistendo anche all’assalto del belga Lejune. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ciclocross, apoteosi azzurra a Middelkerke. Grigolini e Pezzo Rosola firmano la doppietta negli Junior - La domenica degli Europei di ciclocross a Middelkerke si tinge subito d'azzurro. oasport.it scrive
Europei ciclocross 2025 oggi: orari 9 novembre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Si conclude domani 9 novembre la due giorni dedicata agli Europei di ciclocross 2025. Da oasport.it
Filippo Grigolini è il nuovo campione d'Europa di ciclocross. Pezzo Rosola d'argento! - Middelkerke (Belgio): Dopo un sabato da sogno con l'Italia seconda nel medagliere al Campionato Europeo di ciclocross 2025 grazie all'oro di Mattia ... Da pianetamountainbike.it