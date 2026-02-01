Questa mattina, a causa del maltempo, la gara dei Mondiali di ciclocross juniores si è aperta con un ritmo molto veloce. Dell’Olio ha preso subito il comando, mostrando grande determinazione. La corsa si svolge in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale, con la prima parte della competizione che promette già emozioni intense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 FEMMINILI DI CICLOCROSS DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI ELITE MASCHILI DI CICLOCROSS DALLE 15.10 11:10 I quattro azzurri sono nelle prime dieci posizioni. 11:09 Pezzo Rosola e Grigolini controllano in queste prime battute. 11:08 Francesco Dell’Olio inizia la gara nelle prime posizioni. 11:07 L’olandese Delano Heeren detta l’andatura in testa al gruppo. 11:06 Il gruppo inizia la gara a spron battuto. 11:05 Inizia la gara. 11:05 La corsa inizia con una leggera pioggia. 11:04 L’Italia ha vinto le ultime due edizioni della rassegna iridata con Stefano Viezzi e Mattia Agostinacchio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA: ottima partenza di Dell’Olio

Approfondimenti su Mondiali U23

Oggi gli appassionati di ciclocross seguono con attenzione la gara juniores maschili ai Mondiali 2026.

Questa mattina alle 11:05 è iniziata la gara dei Mondiali juniores di ciclocross, trasmessa in diretta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Tutte le bici più belle del ciclocross 2026 | GCN Italia Tech

Ultime notizie su Mondiali U23

Argomenti discussi: Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming; Mondiali Ciclocross Hulst 2026: calendario, programma, date, percorso, TV, streaming; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: dominio assoluto di Van der Poel che conquista la Coppa del Mondo, Del Grosso e Vandeputte sul podio di giornata.

LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Brand ritorna sul tetto del Mondo, ritirata CasasolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ... oasport.it

LIVE Ciclocross, Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI ELITE ... oasport.it

Sara Casasola si ritira ai Mondiali di ciclocross di Hulst. Davanti ci sono Brand e Alvarado, Pieterse attardata da una caduta. - facebook.com facebook

LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: Viezzi alla caccia di una medaglia! - x.com