Van der Poel domina la gara dei Mondiali juniores, lasciando gli avversari indietro. Fontana si presenta in buon ritmo e lotta per entrare nella top 10. La corsa si fa incerta, con i concorrenti che cercano di tenere il passo sul percorso fangoso. La gara prosegue ora con i corridori che spingono forte per conquistare posizioni importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 FEMMINILI DI CICLOCROSS DALLE 13.10 15.29 Nys prova a fare il vuoto, ma perde molto sulla rampa dove del Grosso non scende dalla bici a differenza del belga 15.29 Perde contatto l’americano Andrew Strohmeyer, che è stato passato da Fontana e paga 5? dall’azzurro 15.27 Nys rimane davanti a del Grosso, con l’olandese che sta approfittando della presenza di Van der Poel davanti per rimanere a ruota. 15.26 Nys e del Grosso passano a 12? di ritardo, Aerts è quarto a 36? da Van der Poel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: Van der Poel fa il vuoto, Fontana in lotta per la top 10

Approfondimenti su Ciclocross Mondiali

Mathieu van der Poel apre con successo il 2026 vincendo il Trofee Baal, gara valida per il circuito X20 di ciclocross svoltasi in Belgio.

Questa mattina gli appassionati di ciclocross si sono sintonizzati sulla nostra diretta per seguire la prova élite maschile dei Mondiali 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ciclocross Mondiali

Argomenti discussi: Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming; Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; Mondiali Ciclocross Hulst 2026: calendario, programma, date, percorso, TV, streaming; Mondiali di Ciclocross 2026: tutto quello che devi sapere e dove vederli in tv.

LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, tutti contro Van der PoelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 ... oasport.it

Quando i Mondiali di ciclocross 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in garaDopo il day-2 di ieri, i Mondiali di ciclocross 2026 sono pronti a vivere oggi la loro terza ed ultima giornata di gare. A Hulst, in Olanda, andranno in ... oasport.it

Mondiali Ciclocross Hulst 2026, Filippo Grigolini cade due volte e getta al vento l’oro: successo di Delano Heeren tra gli jrs, argento per l’azzurro x.com

Giornata conclusiva ricca di gare ai Mondiali Ciclocross di Hulst. - facebook.com facebook