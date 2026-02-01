LIVE Ciclocross Mondiali 2026 in DIRETTA | Van der Poel contro tutti

Questa mattina gli appassionati di ciclocross si sono sintonizzati sulla nostra diretta per seguire la prova élite maschile dei Mondiali 2026. Van der Poel ha preso subito il comando, affrontando gli avversari in una corsa intensa e spettacolare. La gara si è subito fatta combattuta, con i corridori che si sono dati battaglia fin dalle prime fasi. I tifosi sono rimasti incollati allo schermo, aspettando di vedere se il campione olandese avrebbe mantenuto il vantaggio fino alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova elitè maschile dei Mondiali di ciclocross 2026. Dopo una lunga ed intensa stagione è finalmente arrivato il giorno di assegnare il titolo di campione del Mondo, con Mathieu Van der Poel che proverà a mantenere sulle proprie spalle la maglia iridata. L'olandese è il favorito assoluto per questa gar a. Nel circuito di Hulst (Paesi Bassi) Van der Poel proverà a riscrivere nuovamente le pagine della storia di questa disciplina: un successo nella gara iridata odierna permetterebbe al neerlandese di diventare l'atleta più vincente ai Mondiali del ciclocross, ottenendo l'ottavo successo e staccando Eric De Vlaeminck, fermo a quota sette.

