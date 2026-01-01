Ciclocross | parte bene il 2026 di van der Poel l’olandese vince il Trofee Baal Fontana in top 10

Mathieu van der Poel apre con successo il 2026 vincendo il Trofee Baal, gara valida per il circuito X20 di ciclocross svoltasi in Belgio. L’olandese si è distinto con una prestazione solida, confermando la sua forma e il suo ruolo di protagonista nel settore. Anche un altro italiano, Fontana, si è distinto, entrando nella top 10 della competizione.

Non poteva iniziare meglio il 2026 di Mathieu van der Poel. L'olandese si è infatti imposto in occasione del Trofee Baal 2026, appuntamento valido per il circuito X20 di ciclocross andato in scena quest'oggi presso l'omonimo villaggio belga. Partita solida quella del corridore (sesto successo in stagione per lui) che, dopo un primo giro di assestamento, ha letteralmente rotto gli indugi nel secondo dando vita ad un allungo che lo ha portato in testa, facendo la differenza in particolar modo dei tratti più tecnici, quelli misti. Nel quarto giro però il nativo di Kapellen compie una sbavatura di rilievo sbandando, cadendo e subendo il sorpasso da un ottimo Emiel Verstrynge.

